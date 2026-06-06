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ایف آئی اے ،ملتان ایئر پورٹ سے 3مسافر گرفتار

  • ملتان
ایف آئی اے ،ملتان ایئر پورٹ سے 3مسافر گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر )ایف آئی اے بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہونے والے تین اشخاص کو ایئر پورٹ سے گرفتار کرلیا ۔۔۔

سرکل آفس منتقل ۔ تفصیل کے مطابق نجی ایئر لائن کی پرواز مسقط سے ملتان انٹر نیشنل ایئر پورٹ پہنچی تو ایف آئی اے الطاف حسین کو گرفتار کرلیا ، پی آئی اے کی فلائٹ جدہ سے ملتان ایئر پورٹ آئی تو ایف آئی اے فلائٹ میں سوار غلام مصطفی کو تحویل میں لے لیا جبکہ دبئی سے پرواز ملتان ایئر پورٹ پہنچی تو ایف آئی اے محمد حسنین کو گرفتار کرلیا ۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار اشخاص نے بیرون ملک میں غیر قانونی طریقے سے رہائش اختیار کی ہوئی تھی جن کو ڈی پورٹ کیا گیا ۔ملتان ایئر پورٹ پہنچنے پر گرفتار کیا اور سرکل آفس منتقل کرنے کے بعد تفتیش شروع کردی ۔

 

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