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کار سرکار میں مداخلت کا الزام ملزم کیخلاف کارروائی شروع

  • ملتان
کار سرکار میں مداخلت کا الزام ملزم کیخلاف کارروائی شروع

ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے کارسرکار میں مداخلت کے الزام میں ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔سٹی جلالپور پولیس کو عامر اقبال نے بتایا کہ ملزم خورشید عباس نے کارسرکار میں مداخلت کرکے ارتکاب جرم کیا ۔پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

پولیس نے کارسرکار میں مداخلت کے الزام میں ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔سٹی جلالپور پولیس کو عامر اقبال نے بتایا کہ ملزم خورشید عباس نے کارسرکار میں مداخلت کرکے ارتکاب جرم کیا ۔پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

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