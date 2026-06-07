صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سے پنشنرز کا میڈیکل الاؤنس بڑھانے کا مطالبہ

  • ملتان
حکومت سے پنشنرز کا میڈیکل الاؤنس بڑھانے کا مطالبہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)ریٹائرڈ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ملتان رانا ولایت علی اور ریٹائرڈ سبجیکٹ سپیشلسٹ گورنمنٹ ہائی سکول شجاع آباد سید مجاہد حسین زیدی نے وزیر اعظم اور ۔۔

وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پنشنرز کے 2015 سے منجمد میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کر کے اسے چار گنا کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ گریڈ 18 کے پنشنرز کو اس وقت صرف چار ہزار روپے ماہانہ میڈیکل الاؤنس دیا جا رہا ہے ، جو موجودہ مہنگائی کے دور میں انتہائی ناکافی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رقم میں ایک لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا جلوس روٹس کا دورہ، انتظامات تکمیل کی ہدایت

وزیراعلیٰ شکایات سیل کی کھلی کچہری، مسائل پیش

کلورکوٹ: ڈپٹی کمشنر کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ

اپنا کھیت، اپنا روزگارسکیم:بھیرہ میں 28درخواستیں منظور

تحفظ مرکز سرگودھا کے زیر اہتمام ایک روزہ آگاہی سیمینار

محرم الحرام:ضلع خوشاب میں امن و امان کیلئے ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل