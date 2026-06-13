صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھیلیسیمیا مریض کے لیے 50 لاکھ روپے امداد منظور

  • ملتان
تھیلیسیمیا مریض کے لیے 50 لاکھ روپے امداد منظور

ماہڑہ (نامہ نگار) عوامی ایم پی اے و چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سکل ڈویلپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ رانا عبد المنان ساجد نے عوامی خدمت کی ایک اور ۔۔۔

مثال قائم کر دی ہے ۔تفصیلات کے مطابق موضع گھیل پور کے رہائشی محمد روشن کلو، جو خون کی کمی اور تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، کے علاج کے لیے ملک ندیم جکھڑ کی درخواست پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے 50 لاکھ روپے کی مالی امداد منظور کروا دی گئی۔اس اہم فیصلے پر محمد روشن کلو کے اہلِ خانہ اور اہلِ علاقہ نے رانا عبد المنان ساجد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اور کہا کہ وہ ہمیشہ عوامی مسائل کے حل اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے عملی کردار ادا کرتے ہیں۔ اہلِ علاقہ کے مطابق اس اقدام سے ایک مستحق مریض کو نئی زندگی کی امید ملی ہے ۔علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بروقت مالی امداد کی منظوری دے کر ایک مستحق خاندان کی مشکلات کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ لائیو سٹاک میں انٹرن شپ امیدواروں کے انٹرویوز کا انعقاد

انٹر ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، گوجرانوالہ نے میدان مار لیا

ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ

گجرات :فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں‘7فوڈ پوائنٹس پر جرمانہ

محرم الحرام سکیورٹی پلان‘ انتظامات سخت کرنیکی ہدایت

بجٹ عوام دوست اور معاشی استحکام کی سمت قدم :ناہرا برادران

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن