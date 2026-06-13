صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک

  • سرگودھا
ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک

ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی تاجر قبلہ درست کر لیں ، ڈپٹی کمشنر

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے کہا کہ ضلع خوشاب میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا راستہ روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کو متحرک کر دیا گیا۔ مارکیٹوں اور بازروں کی سختی کے ساتھ مانیٹرنبگ کی جا رہی ہے ضلع خوشاب کے کسی بھی علاقہ میں ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی تاجر اور دکاندار اپنا قبلہ درست کر لیں ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا اگر کوئی دکاندار اشیائے خوردو نوش کی ضلعی انتظامیہ کے جار کردہ نرخنامے سے زائد قیمت وصول کرے گا تو تو اس کیخلاف سخت کاروائی ہو گی، انہوں نے بتایا کہ سبزی و فروٹ منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاو کیے باعث روزانہ کی سطح پر مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سبزیوں و پھلوں کے نرخ جاری کئے جاتے ہیں یاد رکھیں کہ مارکیٹ کمیٹی کے اس نرخنامے پر سو فیصد عمل درآمد ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں 5 اہم شاہراہوں کی کارپٹنگ جاری ، مزید سڑکوں کی بحالی کا شیڈول تیار

ناکافی سہولیات ، انتظامیہ ٹرانسپورٹ مافیا کے سامنے بے بس

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا ٹیکو پارک، آفیسر کالونی پارک ،صدر بازار کا دورہ

پنجاب لائیوسٹاک کارڈ کی ریکوری اور محکمانہ اہداف کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل احمد کا گوجرہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن