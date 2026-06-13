صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او ملتان کا اردل روم، متعدد اپیلوں پر فیصلے جاری

  • ملتان
آر پی او ملتان کا اردل روم، متعدد اپیلوں پر فیصلے جاری

ملتان (کرائم رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر ملتان عثمان اکرم گوندل نے اردل روم میں پولیس افسروں کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے۔۔

 مختلف محکمانہ سزاؤں اور شوکاز نوٹسز سے متعلق احکامات جاری کئے ۔آر پی او نے انسپکٹر علی حسن کا شوکاز فائل کر دیا جبکہ محمد طاہر کی سنشور کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ سب انسپکٹر عمران گل اور شعیب علی کی چارج شیٹس پر وارننگ جاری کی گئی۔سب انسپکٹر محمد سہیل کی تنزلیِ عہدہ کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں اے ایس آئی سے دوبارہ سب انسپکٹر بحال کر دیا گیا اور سزا کو چھ ماہ سروس ضبطی میں تبدیل کیا گیا۔ جبکہ مقصود احمد کی تنزلیِ عہدہ کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بچوں سے مشقت کا خاتمہ،تعلیم کا فروغ ہماری ذمہ داری ،حنیف عباسی

کھاد کی قلت نہیں ، 10لاکھ ٹن سے زائد یوریا موجود، رانا تنویر

محرم الحرام کے انتظامات ،لائسنس ہولڈرز اور الائیڈ محکموں کا اجلاس

ڈی آئی جی کاریڈ زون کے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

نیازی ٹاؤن میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، سڑکیں کلیئر

جرمن سفیر کا نمل کا دورہ، تعلیمی و ثقافتی تعاون کے امکانات پر گفتگو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن