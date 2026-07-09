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شہر کی خبریں
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
سینیٹ کمیٹی کا مزار قائد تک رسا ئی میں رکاوٹوں پر اظہار تشویش
وزیر اعلیٰ پختونخوا کی اراکین اسمبلی مراعاتی بل پر نظر ثانی کی ہدایت
مہاجر ین کشمیر کی نشستیں ختم نہیں ہونے دینگے : سعد رفیق
جمہوریہ کروشیا کے وزیرخارجہ آج سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے
امید ہے پا ک امریکا ڈائریکٹ فلائٹس جلد شروع :نیٹلی بیکر
نئے بجٹ سے معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ، وزیر خزانہ
تازہ ترین
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری، تنازع کے حل کیلئے پرعزم ہیں: امریکی عہدیدار
امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے جاری، مختلف شہروں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں
ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ٹیلیفونک رابطہ، خلیجی خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو
شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا
غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے میں برطانیہ نے دیر کی، اینڈی برنہم
آج کے کالمز
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
زندان
عمران یعقوب خان
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن
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