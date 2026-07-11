صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں :فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ،ملاوٹی سرخ مرچیں برآمد

  • ملتان
میاں چنوں :فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ،ملاوٹی سرخ مرچیں برآمد

ملتان ،میاں چنوں (لیڈی رپورٹر،تحصیل رپورٹر) نے میاں چنوں میں ملاوٹی سرخ مرچوں کی تیاری اور فروخت کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 11 من سے زائد ملاوٹی مرچیں تلف کر دیں ۔۔

، جبکہ مصالحہ چکی کی پیداوار بند کرکے مالک کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے مرکزی جامعہ مسجد چوک میں قائم ایک مصالحہ چکی پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران سرخ مرچوں میں مصنوعی رنگ کی ملاوٹ، غیر معیاری خام مال کا استعمال اور پیکنگ پر جعلی لیبلنگ پائی گئی۔معائنے کے دوران 11 من سے زائد ملاوٹی سرخ مرچیں برآمد کرکے موقع پر تلف کر دی گئیں۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق پیکنگ پر غلط پتہ درج کرکے صارفین کو گمراہ کیا جا رہا تھا، جبکہ تیار شدہ ملاوٹی مرچیں مختلف کریانہ سٹورز، ہوٹلوں اور دیگر مراکز پر سپلائی کے لئے تیار کی جا رہی تھیں۔فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر مصالحہ چکی کی پروڈکشن فوری طور پر بند کر دی گئی اور مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا کہ ملاوٹ اور جعل سازی میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جبکہ محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے پنجاب بھر میں نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈیزائن تبدیلی، بابو صابو واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے میں تاخیر کا خدشہ

مصنوعی قلت، ایل پی جی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ

ڈھکن چوری ، پلاسٹک ری کمپوزٹ مین ہول کورز لگانے کافیصلہ

10کروڑ کے غبن کیس میں ملزموں کی عبوری ضمانت میں توسیع

گرمی کی شدت سے بچاؤ کیلئے کپاس کی فصل کیلئے ایڈوائزری جاری

سفری سہولیات ،الیکٹرک ٹیکسی سکیم میں توسیع کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن