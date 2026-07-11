صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب ویمن یونیورسٹی کانووکیشن میں شرکت کریں گے

  • ملتان
گورنر پنجاب ویمن یونیورسٹی کانووکیشن میں شرکت کریں گے

وی سی کی ملاقات ،ترقیاتی منصوبوں، معیاری تعلیم کیلئے تعاون کی یقین دہانی

ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنر پنجاب و چانسلر، سردار سلیم خان نے دی ویمن یونیورسٹی ملتان کی آئندہ کانووکیشن میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی دعوت قبول کرتے ہوئے یونیورسٹی کے ترقیاتی منصوبوں اور تعلیمی اقدامات کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ترجمان کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سیدہ شاہدہ بتول نے گورنر پنجاب سے ملاقات کرکے انہیں یونیورسٹی کی تعلیمی ترجیحات، ادارہ جاتی اصلاحات، مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لئے کئے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے تعلیمی معیار، مؤثر انتظامی نظام، میرٹ، شفافیت اور بہترین طرز حکمرانی کے فروغ کے لئے اپنی حکمت عملی بھی پیش کی۔گورنر پنجاب نے وائس چانسلر کی قیادت، ویژن اور خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی سربراہی میں یونیورسٹی نے تعلیمی اور انتظامی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے ۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تعلیمی معیار، ادارہ جاتی ترقی، طلبہ کی فلاح و بہبود اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق تمام مثبت اقدامات میں گورنر ہاؤس مکمل تعاون فراہم کرے گا۔چانسلر نے ہدایت کی کہ میرٹ، شفافیت اور معیاری تعلیم کو یونیورسٹی کی ترقی کا بنیادی اصول بنایا جائے تاکہ دی ویمن یونیورسٹی ملتان خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں ملک کے ممتاز اداروں میں اپنی شناخت مزید مستحکم کر سکے ۔ملاقات کے اختتام پر وائس چانسلر نے گورنر پنجاب کو آئندہ کانووکیشن میں شرکت کی دعوت دی، جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے یونیورسٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر و ڈپٹی کمشنر کا علی پورچٹھہ میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ

آزاد کشمیر الیکشن بقائے پاکستان کا مظہر ہوگا :سعد رفیق

حافظ آباد:ممکنہ سیلاب سے بچائو کیلئے تیاریوں کی ہدایت

راہوالی ویلفیئر سوسائٹی کا اجلاس‘ ترقیاتی منصوبوں پر غور

کاروبار کو وسعت دینے کیلئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نا گزیر :مستنصر گوندل

پاکستانی انویسٹر اور پاکستان ایگزیکٹو فورم میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن