صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ جمال کسان سہولت سینٹر فعال نہ ہوسکا،عملہ غائب

  • ملتان
شاہ جمال کسان سہولت سینٹر فعال نہ ہوسکا،عملہ غائب

زرعی رہنمائی اور سہولیات ناپید، کسانوں کا انکوائری اور کارروائی کا مطالبہ

مونڈکا (نامہ نگار)ضلع مظفرگڑھ کے نواحی علاقے شاہ جمال میں حکومت پنجاب کے تحت قائم کسان سہولت سینٹر مبینہ طور پر اپنے مقاصد پورے کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے ۔ کاشتکاروں نے محکمہ زراعت ر غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹر میں عملی طور پر کسانوں کے لیے کوئی مؤثر سہولت دستیاب نہیں۔کاشتکاروں کے مطابق جتوئی روڈ پر قائم کسان سہولت سینٹر میں صرف میز، کرسیاں، ایک بڑا ٹینٹ اور وزیراعلیٰ پنجاب کی تصاویر موجود ہیں، جبکہ محکمہ زراعت کا عملہ، زرعی ماہرین اور بیج، کھاد یا زرعی ادویات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے نمائندے موقع پر موجود نہیں ہوتے ۔ ان کا کہنا ہے کہ کسان سہولت سینٹر کا مقصد جدید زرعی مشاورت، فصلوں کی بیماریوں کی تشخیص، معیاری بیج، کھاد، زرعی ادویات اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا ہے ، مگر عملے کی عدم موجودگی کے باعث یہ منصوبہ محض نمائشی سرگرمی بن کر رہ گیا ہے ۔کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ بعض متعلقہ افسران حکومت کو زمینی حقائق کے برعکس رپورٹس ارسال کر رہے ہیں، جس کے باعث کسان دوست پالیسیوں کے ثمرات کاشتکاروں تک نہیں پہنچ رہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ جمال میں گنا اور دھان کی وسیع پیمانے پر کاشت ہوتی ہے ، اس لیے یہاں انہی فصلوں سے متعلق زرعی ماہرین اور سہولیات فراہم کی جانی چاہئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون ، انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے ، کمشنر

پیپلزپارٹی آزاد کشمیر میں اپنے ہی فیصلوں کی نفی کررہی ، بلال اظہر

ہسپتالوں کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی جاری رہے گی،ڈپٹی کمشنر

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

عاشق کرمانی کا دورہ راولپنڈی ،ایم ڈی ایف ایف سی سے ملاقات

25.3ملین بچوں کو تعلیمی دھارے میں لانا ہے ، سیکرٹری تعلیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر