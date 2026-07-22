کامونکے 10:افراد کا نوجوان پر تشدد ‘شدید زخمی
کامونکے (تحصیل رپورٹر )معمولی رنجش پر 10افراد نے تشدد کرکے 2نوجوانوں کو شدید زخمی کر دیا۔ موڑ ایمن آباد کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں محمد طلحہ اور اس کے دوست حارث پر عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرافع اور7نامعلوم افراد نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔
معمولی رنجش پر 10افراد نے تشدد کرکے 2نوجوانوں کو شدید زخمی کر دیا۔ موڑ ایمن آباد کے قریب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں محمد طلحہ اور اس کے دوست حارث پر عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرافع اور7نامعلوم افراد نے ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ ایمن آباد پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments