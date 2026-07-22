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2لڑکیوں سے ملزموں کی زیادتی،پولیس کارروائی شروع

  • ملتان
2لڑکیوں سے ملزموں کی زیادتی،پولیس کارروائی شروع

ملتان (کرائم رپورٹر )پولیس نے زیادتی کے مختلف واقعات کے الزام میں ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔

صدر پولیس کو آرزو بی بی نے بتایا کہ ملزموں نے مجھے دھوکہ دے موٹرسائیکل پر بٹھا لیا ، ایک ملزم نے نامعلوم مقام پر مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا دوسرا پہرہ دیتا رہا قادر پورراں پولیس کو صائمہ نے بتایا کہ ملزم نے مجھے جھوٹے جھانسے دیکر زبردستی ہوس کا نشانہ بنایا جبکہ مظفر آباد پولیس کو قیصر عباس نے بتایا کہ میرا بیٹا اکیڈمی سے گھر آرہا تھا کہ نامعلوم موٹرسائیکل سوار ملزم اسلحہ کے زور پر بیٹے سے زیادتی کی کوشش کرتے رہے ۔ 

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