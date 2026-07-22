سوئی گیس ٹاسک فورس کا ایکشن،65کیسز کی چیکنگ
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 65 کیسز کی چیکنگ کی گئی تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 65 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔
جس کے نتیجے میں 05 گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے ۔ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ریکور کر لیا گیا۔ ،چار میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔
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