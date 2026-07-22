صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی گیس ٹاسک فورس کا ایکشن،65کیسز کی چیکنگ

  • ملتان
سوئی گیس ٹاسک فورس کا ایکشن،65کیسز کی چیکنگ

ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 65 کیسز کی چیکنگ کی گئی تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 65 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔

جس کے نتیجے میں 05 گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے ۔ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ریکور کر لیا گیا۔ ،چار میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پورچٹھہ:بارش سے سڑکیں تالاب ‘ ہائی سکول ڈوب گیا

وزیرآباد:ستھرا ریڑھی بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

ڈسکہ :ترقیاتی کاموں کیلئے کھدائی ، بارش سے صورتحال ابتر

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘ نکاسی آب کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ‘اے سی کا دورہ خانکی بیراج ‘چناب میں پانی کا جائزہ

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزرسے محروم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر