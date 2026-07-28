6 بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے 6 بچے ریلوے سٹیشن، وہاڑی چوک ،لاری اڈہ سے حفاظتی تحویل میں لے لئے ۔ 10 سالہ حسن، 10 سالہ ارشد، 6 سالہ نوید، 8 سالہ عمر فاروق، 7 سالہ احمد، 8 سالہ فیصل شامل ہیں ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے 6 بچے ریلوے سٹیشن، وہاڑی چوک ،لاری اڈہ سے حفاظتی تحویل میں لے لئے ۔ 10 سالہ حسن، 10 سالہ ارشد، 6 سالہ نوید، 8 سالہ عمر فاروق، 7 سالہ احمد، 8 سالہ فیصل شامل ہیں ۔
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