صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزی منڈی کے مسائل جلد حل کرائیں گے :صدیق بلوچ

  • ملتان
سبزی منڈی کے مسائل جلد حل کرائیں گے :صدیق بلوچ

سبزی منڈی کے مسائل جلد حل کرائیں گے :صدیق بلوچ لودھراں میں 8 ارب روپے کی لاگت سے منصوبوں پر کام شروع ہوچکا

لودھراں(سٹی رپورٹر ) سبزی منڈی لودھراں کے نو منتخب عہدیداران کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی محمد صدیق خان بلوچ اور مرکزی انجمن تاجران کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد صدیق خان بلوچ نے نو منتخب صدر شیخ محمد اختر، جنرل سیکرٹری اکمل انصاری اور دیگر عہدیداران کو بلا مقابلہ کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ لودھراں میں 8 ارب روپے کی لاگت سے سیوریج، ٹف ٹائل، سٹریٹ لائٹس سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہوچکا ہے جبکہ جلالپور روڈ پر ریلوے پھاٹک کے مقام پر فلائی اوور کی بھی منظوری ہوچکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی کوئی گلی یا سڑک ترقیاتی کاموں سے محروم نہیں رہے گی۔ سبزی منڈی کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سیوریج، ٹف ٹائل، سٹریٹ لائٹس سمیت دیگر مسائل جلد حل کرائے جائیں گے ۔ تقریب میں سابق صوبائی وزیر زوار حسین وڑائچ، مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران، لودھراں پریس کلب کے عہدیداران و ممبران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس