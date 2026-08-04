صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

  • ملتان
دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت

دیہی ہسپتالوں میں سروس بہتر بنا ئی جائے : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت ڈاکٹرز کی مکمل حاضری، صفائی یقینی بنائی جائے ، غفلت پر زیرو ٹالرینس پالیسی نافذ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ضلعی انتظامیہ نے دور دراز علاقوں کے ہسپتالوں میں طبی سہولیات بہتر بنانے کے لیے افسرانِ صحت کو الٹی میٹم دیتے ہوئے رورل ہیلتھ سنٹرز اور بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹرز اور عملے کی سو فیصد حاضری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہسپتالوں کی صفائی میں غفلت پر زیرو ٹالرینس پالیسی نافذ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو سختی سے ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کی زیر صدارت سی ای او ہیلتھ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق دیہی علاقوں کے عوام کو ان کی دہلیز پر معیاری بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سروس ڈیلیوری کو مزید مؤثر بنایا جائے ، جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات کی صورت میں متعلقہ ڈی ڈی ایچ او جواب دہ ہوگا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر منیب نے کلینک آن ویلز، فیلڈ ہسپتالز اور ویکسینیشن مہم کی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی اور جاری پروگراموں سے متعلق آگاہ کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صوبہ بھر میں سرکاری آٹے کی بلاتعطل فراہمی کے لئے خصوصی پلان مرتب

بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ،کمشنر

محکمہ خورا ک کی گندم کی غیر قانو نی نقل و حمل کے خلاف بڑی کاروائی

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا توقیر محمد نعیم نے کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن چوک، مین بازار اور شہر کے دیگر مقامات کاتفصیلی دورہ

اے سی بھیرہ کا امام بارگاہ حسینیہ قلعہ اور قصر زینب علی پور سیداں کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس