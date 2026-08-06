صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معروف برانڈزکے جعلی مشروبات بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی

  • ملتان
معروف برانڈزکے جعلی مشروبات بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی

بھاری مقدار میں پیکنگ میٹریل اور فلیورز برآمد،مالک کے خلاف مقدمہ درج

وہاڑی،بوریوالا(نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر) نواحی گاؤں 265 ای بی میں معروف برانڈز کے جعلی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں پیکنگ میٹریل اور فلیورز برآمد کرلیے ۔تفصیل کے مطابق مشتاق عرف تاجا کے گودام میں مبینہ طور پر معروف برانڈز کے نام پر مشروبات تیار کیے جا رہے تھے ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے چھاپہ مار کرمختلف ناموں سے تیار کیے جانے والے مشروبات کا سامان قبضے میں لے لیا۔فیکٹری مالک مشتاق عرف تاجا کے خلاف تھانہ صدر بوریوالا میں مقدمہ درج کرنے کیلئے درخواست دی گئی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی۔ ملزم موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یومِ استحصالِ کشمیر پر ڈی سی آفس سے دستگیر چوک تک ریلی

یوم شہدا پر پو لیس لائن میں تقریب ، خراج عقیدت پیش

حافظ آباد:یوم استحصال کشمیر پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں تقریب

شہدا پو لیس کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائینگی : اختر فاروق

تعمیرشعور فاؤنڈیشن کا ٹیچنگ ہسپتال کیلئے ای سی جی مشین کمپیوٹر پرنٹر کا عطیہ

ڈسکہ:کشمیریوں پر بھا رتی مظالم کیخلاف ریلیاں ، نعرے بازی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن