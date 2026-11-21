ایس ایس پی آپریشنز حیدر علی کورس کیلئے روانہ
ملتان (کرائم رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز ملتان حیدر علی کورس پر روانہ ہوگئے ۔سی پی او ملتان اختر فاروق نے ایس پی گلگشت اختر نواز کو ایس ایس پی اپریشنز کا چارج دے دیا جنہوں نے باقاعدہ کام شروع کردیا ہے ۔
ایس ایس پی آپریشنز ملتان حیدر علی کورس پر روانہ ہوگئے ۔سی پی او ملتان اختر فاروق نے ایس پی گلگشت اختر نواز کو ایس ایس پی اپریشنز کا چارج دے دیا جنہوں نے باقاعدہ کام شروع کردیا ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments