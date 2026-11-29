ڈسٹرکٹ سیشن جج وہاڑی کا جیل کا دورہ، 41حوالاتی رہا
وہاڑی (خبرنگار) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہاڑی محمد عباس نے سینئر سول جج سید نصیر عباس، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راؤ شیراز رضا، جنرل سیکرٹری بار اور فری لیگل ایڈ کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے خواتین بیرک، نو عمر بیرک اور جیل ہسپتال کا معائنہ کیا اور حوالاتیوں کے مسائل سنے ۔ انہوں نے کچن میں قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کا معیار بھی چیک کیا۔
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