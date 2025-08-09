صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ پپلاں میں ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات

  • سرگودھا
تھانہ پپلاں میں ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن \"انصاف آپ کی دہلیز پر\" کے تحت تھانہ پپلاں میں ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیرِ صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔

شہریوں کے مسائل سنے گئے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے گئے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کا اعتماد بحال کرنا اور انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او محمد اوصاف واہلہ، ایس ایچ او انسپکٹر سلیم اللہ خان، اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن