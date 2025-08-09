صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندار کے گھر فائرنگ خواتین سے بدتمیزی، مقدمہ درج

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) تھانہ جھاوریاں کے علاقہ ڈھڈھیاں میں مویشی چرانے سے منع کرنے پر عبدالشکور نامی شخص نے زمیندار ارشد محمود کے گھر پر فائرنگ کر دی اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے فحش زبان استعمال کی۔متاثرہ ارشد محمود کی رپورٹ پر پولیس تھانہ جھاوریاں نے عبدالشکور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

