صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زراعت کی ترقی: میانوالی میں 130 سولر ٹیوب ویل نصب

  • سرگودھا
زراعت کی ترقی: میانوالی میں 130 سولر ٹیوب ویل نصب

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے زرعی ترقی کے وژن کے تحت سولرائزیشن منصوبے کے تحت ضلع میانوالی میں اب تک تقریباً 130 سولر ٹیوب ویل نصب کیے جا چکے ہیں۔

یہ بات ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ میانوالی سید انصر عباس شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے لیے ضلع بھر سے 935 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 144 کسان قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب قرار پائے ۔ 10، 15 اور 20 کلو واٹ کے سولر ٹیوب ویل حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کو 95 فیصد سبسڈی پر فراہم کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مو سلا دھار بارش سے نشیبی علاقے ،گلیاں محلے زیر آب

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال اور مختلف علاقوں کا دورہ

گوجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں 19 لاکھ ایکڑ پر دھان کی پیوند کاری

بیو رو کریسی کی کر پشن پرتحقیقات ہو نی چا ہیے :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد :چینی 200روپے کلو فروخت

چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن بابر علائوالدین کا دورہ سمبڑیال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن