صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

  • سرگودھا
چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیر صدارت چینی کی طلب و رسد سے متعلق اجلاس میں ملز مالکان اور۔۔

 ڈیلرز کو سخت پیغام دیا گیا کہ مصنوعی قلت اور زائد نرخ کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر، اسسٹنٹ کمشنرز اور ضلع کی چاروں شوگر ملز کے نمائندے شریک ہوئے ۔ اے ڈی سی آر نے واضح کیا کہ دیہی علاقوں میں مقررہ نرخ سے زائد قیمت پر چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری اور بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ملز مالکان کو ہدایت کی گئی کہ شاہپور اور سرگودہا تحصیلوں میں فوری طور پر چینی کی سپلائی بڑھائیں، بصورت دیگر ان کے گوداموں پر پولیس اور پرائس مجسٹریٹ تعینات کر دیے جائیں گے اور کسی قسم کی مزاحمت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ پہلے اپنے ضلع اور تحصیل کی ضروریات پوری کی جائیں، اس کے بعد دیگر اضلاع کو سپلائی دی جائے ۔ سپلائی گیپ ختم کرنے کے لیے ہدایت دی گئی کہ چھٹی کے روز ایک دن پہلے ڈبل سپلائی مارکیٹ میں پہنچائی جائے ۔ بیکرز کو چینی کی کمی پر بھی ملز انتظامیہ کو فوری میکنزم بنا کر ترجیحی بنیادوں پر چینی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اے ڈی سی آر نے واضح کیا کہ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر