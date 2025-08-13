صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واٹر سپلائیز ڈسپوزل ورکس مشینری گاڑیاں اور ملازمین کو واسا کے ہینڈ اوور کردیا گیا ۔۔

، ملازمین کا ڈیوٹی روسٹر بنانا شروع کر د یا گیا ایم ڈی نے ملازمین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے ،دوسری طرف کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے واسا دفتر کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج ایک اہم سنگ میل طے ہوا ہے ۔ 1913 میں سرگودہا میں میونسپل کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، بعد ازاں شہر کا سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم میونسپل کارپوریشن کے تحت رہا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں واسا قائم کیا جا چکا ہے ۔ واسا ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے جس کے پاس زیادہ تکنیکی مہارت موجود ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے سرگودہا کے لیے سیوریج کے میگا پراجیکٹ کی منظوری دی ہے ، جو شہریوں کے لیے ایک انقلابی اقدام ہے ۔ بنیادی سہولتوں میں سیوریج اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی شامل ہے اور آنے والے دنوں میں اس شعبے میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ نئے منصوبے کے تحت شہر کا سیوریج سسٹم مکمل طور پر ری ویمپ ہوگا اور ایک سال کے اندر شہری واضح تبدیلی محسوس کریں گے ،بعد ازاں سی او ایم سی ماجد بن احمد اور ایم ڈی واسا کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ، جس کے تحت میونسپل کارپوریشن کا سیوریج و واٹر سپلائی فیلڈ اسٹاف، مشینری، ڈسپوزل اور واٹر سپلائیز باضابطہ طور پر واسا کے سپردکردی گئیں۔

 

