تسنیم ا حمد قریشی دیگر رہنمائوں کا الطا ف احمد قریشی کے انتقا ل پر گہر ے ر نج و غم کا اظہا ر
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ تحصیل صد ر سلانوا لی وسا بق ٹکٹ ہو لڈر را ئے حسن رضا بھٹی۔۔۔
ایڈوکیٹ ممبر ٹیم بلاو ل را نا عمیر خا ن سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے سئینر را ہنما پاکستا ن پیپلزپارٹی اور سٹڈ ی سرکل کے مرکزی چیئرمین الطا ف احمد قریشی کے انتقا ل پر گہر ے ر نج و غم کا اظہا ر کر تے ہو ئے کہا کہ الطا ف ا حمد قریشی پاکستا ن پیپلزپارٹی کے ایک نظریاتی راہنما تھے انہوں نے اپنی سا ر ی عمر پا کستا ن پیپلزپارٹی کے ساتھ وابستگی میں گز اری و ہ پا کستا ن پیپلزپارٹی کے با نی ذوالفقارعلی بھٹو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مشیر بھی ر ہے اﷲ پا ک ان کی مغفرت فر ما ئے اور لو احقین کو صبر و جمیل عطا کر ے۔