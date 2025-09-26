35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایف بی آر کی جانب سے 35کروڑ روپے مالیت کی نان ڈیوٹی پیڈ ، جعلی سگریٹس کی ضبط شدہ کھیپ نذر آتش کر دی گئی۔۔۔۔
، اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریجنل ٹیکس آفس سرگودہا کی جانب سے ایف بی آر ہاؤس میں تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت چیف کمشنر ریجنل ٹیکس فرید اﷲ جان خان نے کی،تقریب میں ایف بی آر کے افسران کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری محکموں کے افسران، تاجر برادری کے نمائندگان، ٹیکس بار اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی اس موقع پر تقریباً سگریٹس کے 3500 کارٹن جن کی مالیت اندازاً 35 کروڑ روپے تھی کو باضابطہ طور پر تلف کیا گیا،اس حوالے سے چیف کمشنر فرید اﷲ جان خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نان ڈیوٹی پیڈ اور جعلی مصنوعات کی تجارت قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچاتی ہے ۔ آج کی یہ کارروائی ایف بی آر کے اس عزم کی تجدید ہے کہ ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔