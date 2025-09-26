صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

  • سرگودھا
35کروڑ کے نان ڈیوٹی پیڈ،جعلی سگریٹ نذر آتش کر دئیے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایف بی آر کی جانب سے 35کروڑ روپے مالیت کی نان ڈیوٹی پیڈ ، جعلی سگریٹس کی ضبط شدہ کھیپ نذر آتش کر دی گئی۔۔۔۔

، اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریجنل ٹیکس آفس سرگودہا کی جانب سے ایف بی آر ہاؤس میں تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت چیف کمشنر ریجنل ٹیکس فرید اﷲ جان خان نے کی،تقریب میں ایف بی آر کے افسران کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری محکموں کے افسران، تاجر برادری کے نمائندگان، ٹیکس بار اور سول سوسائٹی کے اراکین نے شرکت کی اس موقع پر تقریباً سگریٹس کے 3500 کارٹن جن کی مالیت اندازاً 35 کروڑ روپے تھی کو باضابطہ طور پر تلف کیا گیا،اس حوالے سے چیف کمشنر فرید اﷲ جان خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نان ڈیوٹی پیڈ اور جعلی مصنوعات کی تجارت قومی خزانے کو شدید نقصان پہنچاتی ہے ۔ آج کی یہ کارروائی ایف بی آر کے اس عزم کی تجدید ہے کہ ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ