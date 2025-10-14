صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری شدہ تانبا بانٹنے والے 4 افراد گرفتار، مقدمہ درج

  سرگودھا
چوری شدہ تانبا بانٹنے والے 4 افراد گرفتار، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)چوری شدہ مال برآمد ہونے پر 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقہ 60 گ ب میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں ملزم خلی، اسداللہ، نصیر اور رحمت علی چوری کیا گیا تانبا اور دیگر سامان آپس میں بانٹنے میں مصروف تھے ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

