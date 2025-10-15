سرگودھا میں کم ا ز کم 10تفریحی پا ر کو ں کا قیام عمل میں لا یا جا ئے ،جو ا دخر م و ڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ا دخر م و ڑائچ نے کہا ہے کہ سرگودہا کی بڑھتی ہو ئی آ با د ی کے پیش نظر۔۔۔
یہاں پر کم ا ز کم 10تفریحی پا ر کو ں کا قیام عمل میں لا یا جا ئے ا س کے ساتھ ساتھ پہلے سے موجو د سیر و تفریح کے لیے پا ر کو ں میں تمام ضروری سہو لیا ت فراہم کی جا ئیں کیونکہ گھٹن کے ا س دور میں تفریحی پا ر کو ں میں تفریحی سہو لیا ت کی فراہمی نا گز یر ہے متعلقہ حکا م ا س سلسلہ میں ترجیحی بنیادوں پر اقدا ما ت اٹھا ئیں۔