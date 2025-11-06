صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب اعوان نے جھاوریاں اور شاہ پور صدر کا دورہ ، وارڈز کا معائنہ

  • سرگودھا
جہانزیب اعوان نے جھاوریاں اور شاہ پور صدر کا دورہ ، وارڈز کا معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے جھاوریاں اور شاہ پور صدر کا دورہ کیا۔ انہوں نے رورل ہیلتھ سنٹر جھاوریاں میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، مریضوں کے علاج معالجے اور ۔۔۔

عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے صفائی کے معیار اور ادویات کی دستیابی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔بعد ازاں کمشنر نے جھاوریاں سے شاہ پور تک زیر تعمیر سٹرک کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سڑک کی مرمت اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو آمدورفت میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ کمشنر سرگودہا نے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول شاہ پور صدر کا بھی معائنہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب حکومت نے ملتان ایونیو منصوبہ کی منظوری دے دی

صنعتی و شہری تحفظ کیلئے سول ڈیفنس کا کردار کلیدی :میاں بختاور

زکریا یونیورسٹی کی علاقائی حدودپر پابندی ختم کر دی گئی

میپکو اور رینجرز کا بجلی چوروں و نادہندگان کیخلاف آپریشن

ملزموں نے دولڑکیاں اغوا کرلیں ، مقدمات درج

فضائی آلودگی پھیلانے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن