صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

  • سرگودھا
مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

فضل ،بلاول اور علی سے 16 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمدکر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار،16 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمدکر لیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ تھانہ شاہ نکڈر پولیس نے مویشی چوری اور چوری میں ملوث تین رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں فضل ،بلاول اور علی نامی مویشی چور شامل ہیں تینوں ملزمان تھانہ شاہ نکڈر پولیس کو 10 سے زائد مویشی چوری و چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے ،ملزمان کے قبضے سے 16 لاکھ سے زائد مال مسروقہ برآمد کر لیا، مزید تفتیش جاری ہے ،اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ