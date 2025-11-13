صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

  • سرگودھا
پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ہفتہ کے دوران مختلف کارروائیوں میں اسسٹنٹ ڈارئریکٹر آپریشنز (سرگودھا) یاسر رضوان کی زیرنگرانی اور

 ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کے ہمراہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر کی ٹیموں نے ریسٹورانٹس اور فوڈ بزنس کا معائنہ کرتے ہوئے ناقص اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر زمہ داران کو بھاری جرمانے عائد کئے ۔مجموعی طور پر ٹیموں کی مختلف کارروائیوں میں333 مقامات پر معائنہ جات کئے گئے۔ جن میں ہوٹلز، کریانہ سٹورز، فوڈ پوائنٹس،گوشت و دودھ کی دکانیں اور مٹھائی کے کارخانے شامل تھے ۔کارروائیوں کے دوران 137 کاروباری مراکز کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ، داجل چوکی پر گوشت کی سپلائی کو بھی چیک کیا گیا اور ناقص کوالٹی پر جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 32 کلوگرام زائد المیعاد اشیاء موقع پر ہی تلف کر دی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس سروس، ٹوکن سسٹم ختم، خودکار پرچی شروع

سپورٹس کمپلیکسز کے انتظامی امور بہتر بنانے کی ہدایت

شیر علی خان چیئرپرسن پنجاب واٹر اینڈ سیینی ٹیشن اتھارٹی مقرر

کامسیٹس یونیورسٹی کا کانووکیشن 1689 گریجوایٹس میں ڈگریاں تقسیم

عالمی یومِ ذیابیطس کے موقع پر جنرل ہسپتال میں آگاہی لیکچر

ٹھوکر :متعدد الیکٹرک بسوں کی پچھلی سکرینیں ٹوٹ گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن