صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہین آباد روڈ پر زیرِ تعمیر انوائرمنٹ کمپلیکس پر کام کی رفتار تیز

  • سرگودھا
شاہین آباد روڈ پر زیرِ تعمیر انوائرمنٹ کمپلیکس پر کام کی رفتار تیز

تین منزلہ مرکزی عمارت، باؤنڈری وال اور دیگر سول ورک پر کام جاری منصوبے کا تخمینہ 19 کروڑ 39 لاکھ روپے ہے ، ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شاہین آباد روڈ پر زیرِ تعمیر انوائرمنٹ کمپلیکس پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی ، ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ امانت علی نے بتایا کہ منصوبے کا تخمینہ 19 کروڑ 39 لاکھ روپے ہے تین منزلہ مرکزی عمارت، باؤنڈری وال اور دیگر سول ورک پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات بھی موجود تھے جنہوں نے لیبارٹری اور دیگر تکنیکی سہولیات سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ انوائرمنٹل کمپلیکس کے قیام سے نہ صرف تحفظ ماحولیات کی استعداد کار میں اضافہ ہو گا بلکہ آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے موثر اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب کالج میں ہاتھ سے لکھے سب سے بڑے قرآن کی نمائش

کرم پورمیں تجاوزا ت کیخلاف آپریشن ،مین بازار،سڑکیں کلیئر

بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،شوہر جاں بحق، بیوی زخمی

خاتون منشیات فروش ایک کلو ہیروئن سمیت گرفتار

چورکی فائرنگ سے دو نوجوان زخمی ،پکڑ کر پولیس کے حوالے

قل خوانی پر آئے تاجر کی موٹرسائیکل چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس