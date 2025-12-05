صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

  • سرگودھا
ڈی سی میانوالی کا شہر کا دورہ،ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ

شہر کی خوبصورتی کیلئے اربن کو ریڈورکے منصوبہ پر کا م کاآغاز شروع:بریفنگمنصوبے پر کا م کی رفتار کو سپیڈ اپ کر کے اسے جلد مکمل کیا جا ئے ،اسد عباس

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مر یم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہر کی تزئن وآرائش اور تعمیروترقی یقینی بنا نے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے میانوالی شہر کا دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے دورے کاآغاز جی پی او چوک سے کیا اور میانوالی شہر کے اربن بیو ٹیفکیشن منصوبہ کے ترقیاتی کا موں کا جائزہ لیا۔اس موقع پر افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہو ئے بتایا کہ شہر کی خوبصورتی کے سلسلہ میں اربن کو ریڈورکے منصوبہ پر کا م کاآغاز کر دیاگیا ہے ۔انہوں نے بتا یا کہ اس منصوبہ کے تحت رو ڈ کے دونوں اطراف کی تزئن وآرائش کی جا ئے گی۔ڈپٹی کمشنر نے ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت میانوالی کے شہریوں کو سیر وتفریح کے بہترین مواقع فراہم کر نے کے سلسلہ میں جی پی اوچوک تا گلبر گ چوک تک ایریا کی تزئن وآرائش کی جارہی ہے ۔انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ اس منصوبے پر کا م کی رفتار کو سپیڈ اپ کر کے اسے جلد ازجلد مکمل کیا جا ئے ۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ کیا اور لاری اڈا کے مکمل ہو نے والے تعمیراتی کا موں کا جائزہ لیا۔انہوں نے سی او ایم سی کو ہدایت کی کہ مسافر بسوں کو اڈا کے اندر شفٹ کر کے فوری طور پر فنگشنل کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ایکسئن بلڈنگز کو ہدایت کی کہ لاری اڈا کیلئے مزید درکار فنڈز کیلئے کیس تیار کر کے بھجو ایا جا ئے ۔انہوں نے کہا کہ لاری اڈا کے سامنے سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جا ئے ۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ایم سی مدثر عارف،اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قوم شیخ، ڈپٹی ڈا ئریکٹر ڈویلپمنٹ محمد شعیب رضا خان، سی او ایم سی و ضلع کو نسل ایم سی ملک خرم افتخار، ایکسئن بلڈنگز اعظم غفور کے علاؤہ دیگر متعلقہ افسران مو جود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ