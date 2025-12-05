صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کی بیڈمنٹن ٹیم کی ضلع لیول مقابلوں میں اول پوزیشن

  • سرگودھا
گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کی بیڈمنٹن ٹیم کی ضلع لیول مقابلوں میں اول پوزیشن

بھیرہ(نامہ نگار )گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول پنڈی کوٹ کی بیڈمنٹن ٹیم نے ضلع لیول مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔

فائنل میں ان کا مقابلہ گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ٹھٹھی راجہ، تحصیل ساہیوال کی ٹیم سے ہوا، جس میں محمد شکیل اور محمد عدیل نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے میدان مار لیا۔پروفیسر عبدالباسط جنجوعہ نے بتایا کہ سکول نے سات سال بعد کسی بھی کھیل میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ، جو ادارے کے لیے باعثِ فخر ہے ۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مدثر عباس بھٹی اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ابوبکر صدیق نے کامیابی حاصل کرنے پر طلبا محمد شکیل، محمد عدیل، ہیڈ ماسٹر محمد وقاص اور سکول سٹاف کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ طلبا آئندہ بھی اسی لگن، نظم و ضبط اور محنت کے ساتھ مزید کامیابیاں سمیٹیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

خواتین کیلئے روز گار کے مواقع ، ٹیوٹا کی جانب سے جاب فیئر کا انعقاد

ہیلمنٹ کی منہ مانگی قیمتیں شہریوں کا احتجاج

کرپٹ پولیس اہلکاروں کی کوئی گنجائش نہیں :آر پی او

نومبر میں 23فوڈ یونٹ بند ‘ایک کروڑ سے زائد کے جرمانے

کامونکے :قبضہ مافیا نے شہری کو تشدد کا نشانہ بناڈالا

گجرات :ون ڈش کی خلاف ورزی پر میرج ہال کو جرمانہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ