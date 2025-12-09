12اضلاع میں ریلوے کے پھاٹک واجبات ادا نہ ہو سکے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریلوے حکام کی بار بار استدعا کے باوجو د ،سرگودھا ،بہاؤالپور، رحیم یار خان، ملتان، خانیوال، ساہیوال، جھنگ سمیت 15اضلاع میں ہائی ویز پر واقع ریلوے کراسنگ کو فعال کرنے ،مرمت اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی مد میں سابقہ اور کرنٹ واجبات کی ادائیگیاں گزشتہ کئی سالوں سے التواء کا شکار ہیں،اور یہ واجبات مجموعی طور پر لگ بھگ60 کروڑ جبکہ صرف سرگودھا میں 4کروڑ روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔
مقامی طور پر نہ تو ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور نہ ہی بلدیاتی ادار ے اس کی ذمہ دار قبول کر رہے ہیں اورڈویژنل و ضلعی انتظامیہ بھی ادائیگیوں کے معاملہ پر چپ سادھے ہوئے ہیں جبکہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ متذکرہ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ریلوے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
بالخصوص ملازمین کی ریلوے کراسنگز پر تعینات عملے کی تنخواہیں التواء کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں یہی نہیں وفاقی آڈٹ حکا م اس امر کو محکمہ کی لا پرواہی،غیر ذمہ داری اور سنگین بے ضابطگی قرار دے کر ہر صورت وصولی یقینی بنانے پر زور دے رہے ہیں ،اس اہم معاملہ کے حل کیلئے ریلوے حکام کی جانب سے صوبائی حکومت سے ایک مرتبہ پھر رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ،دوسری جانب میٹروپولیٹن کارپوریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں کسی قسم کے فنڈز مختص نہیں ، ادارے پہلے ہی مالی مشکلات سے دوچار ہیں جس کیو جہ سے متذکر ہ ادائیگیاں ناممکن ہیں۔