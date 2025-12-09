صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12اضلاع میں ریلوے کے پھاٹک واجبات ادا نہ ہو سکے

  • سرگودھا
12اضلاع میں ریلوے کے پھاٹک واجبات ادا نہ ہو سکے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریلوے حکام کی بار بار استدعا کے باوجو د ،سرگودھا ،بہاؤالپور، رحیم یار خان، ملتان، خانیوال، ساہیوال، جھنگ سمیت 15اضلاع میں ہائی ویز پر واقع ریلوے کراسنگ کو فعال کرنے ،مرمت اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی مد میں سابقہ اور کرنٹ واجبات کی ادائیگیاں گزشتہ کئی سالوں سے التواء کا شکار ہیں،اور یہ واجبات مجموعی طور پر لگ بھگ60 کروڑ جبکہ صرف سرگودھا میں 4کروڑ روپے سے تجاوز کر چکے ہیں۔

مقامی طور پر نہ تو ہائی وے ڈیپارٹمنٹ اور نہ ہی بلدیاتی ادار ے اس کی ذمہ دار قبول کر رہے ہیں اورڈویژنل و ضلعی انتظامیہ بھی ادائیگیوں کے معاملہ پر چپ سادھے ہوئے ہیں جبکہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ متذکرہ واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ریلوے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

بالخصوص ملازمین کی ریلوے کراسنگز پر تعینات عملے کی تنخواہیں التواء کا شکار ہو کر رہ گئی ہیں یہی نہیں وفاقی آڈٹ حکا م اس امر کو محکمہ کی لا پرواہی،غیر ذمہ داری اور سنگین بے ضابطگی قرار دے کر ہر صورت وصولی یقینی بنانے پر زور دے رہے ہیں ،اس اہم معاملہ کے حل کیلئے ریلوے حکام کی جانب سے صوبائی حکومت سے ایک مرتبہ پھر رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ،دوسری جانب میٹروپولیٹن کارپوریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں کسی قسم کے فنڈز مختص نہیں ، ادارے پہلے ہی مالی مشکلات سے دوچار ہیں جس کیو جہ سے متذکر ہ ادائیگیاں ناممکن ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹریفک چالان مہم تیز شہری مین سٹرکوں سے گریزاں

کمشنر کا لالیاں اور چناب نگر کا دورہ ہسپتال صفائی کا جائزہ 2 ٹھیکیداروں کو جرمانہ یوسی سیکرٹری معطل

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ، 24دکانیں سیل

لڑائی جھگڑے کے دوران فائرنگ کرنے والے ملزموں کے خلاف مقدمہ

شہری کے گودام پر فائرنگ

ٹرانسپورٹرز کی کامیاب ہڑتال عوامی طاقت کا مظہر :میاں اعجاز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس