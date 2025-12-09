صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے 45لاکھ روپے غائب،ملازمہ اور شوہر پر مقدمہ

  • سرگودھا
گھر سے 45لاکھ روپے غائب،ملازمہ اور شوہر پر مقدمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گھر سے 45لاکھ روپے غائب ہونے سے ملازمہ اور اسکے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا جاتا ہے کہ 85شمالی کے رہائشی اختر حسین نے الزام عائد کیا کہ اس نے گاڑی کی خریداری کیلئے 45لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر گھر رکھے ،غائب ہو گئے ، اسے اپنی ملازمہ شمائلہ نے شوہر سلیم پر شبہ ہے جنہوں نے مبینہ طور پریہ رقم چوری کر لئے ،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

گھر سے 45لاکھ روپے غائب ہونے سے ملازمہ اور اسکے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ،بتایا جاتا ہے کہ 85شمالی کے رہائشی اختر حسین نے الزام عائد کیا کہ اس نے گاڑی کی خریداری کیلئے 45لاکھ روپے بینک سے نکلوا کر گھر رکھے ،غائب ہو  گئے ، اسے اپنی ملازمہ شمائلہ نے شوہر سلیم پر شبہ ہے جنہوں نے مبینہ طور پریہ رقم چوری کر لئے ،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

انتظامیہ کی 29 نومبر تا 5 دسمبر کارروائیاں : 17 غیر قانونی ماشہ خور گرفتار، 32 لاکھ 48 ہزار روپے جرمانہ

رفاہی پلاٹ سے قبضہ ختم نہ کرانے پر سندھ ہائیکوٹ برہم ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے طلب

7اضلاع میں فیس لیس ای ٹکٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ

گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

محمد علی جناح یونیورسٹی کے 250طلباکو اسناد تفویض

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس