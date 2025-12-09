صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا پانی سپلائی ٹھیکیدار کیخلاف شکایات پر برہم

  • سرگودھا
ایم ڈی واسا پانی سپلائی ٹھیکیدار کیخلاف شکایات پر برہم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم ڈی واسا سرگودھا راؤابوبکر عمران نے نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا کے پینے کے پانی کی سپلائی کے ٹھیکیدار کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ہفتہ میں عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کی ہدایت کی ایم ڈی واسا نے ٹھیکیدار کی جانب سے سپلائی کئے جانے والے پینے کے پانی کے سمپیلز گھر گھر سے لینے کی ہدایت کی تاکہ۔۔۔

 پانی کی کوالٹی پتہ چل سکے ٹھیکیدار کی جانب سے 60 لاکھ سے زائد بجلی کے بل کی ادائیگی نہ کرنے پر اسے ایک ہفتہ میں ادائیگی کرنے کی وارننگ دی اور واٹر سپلائی کے تالابوں سے جھاڑیوں کو ختم کرنے اور صفائی کرانے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ پانی کی کوالٹی بہترین ہونے پر کارروائی کی جائے گی ایم۔ڈی واسا نے گٹروں پر ڈھکن نہ ہونے کی عوام کو شکایات دفتر اور 1334پر کریں اتوار کے روز بھی نگرانی میں عملہ نے گٹروں پر ڈھکن رکھے جب سے سروے بھی زور وشور سے کیا جارہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی اسمبلی لائبریری میں ’’ کشمیر کارنر‘‘قائم ،سپیکر نے افتتاح کیا

5طلبا جینیسز پروگرام میں شرکت کیلئے جا پان جا ئینگے

پاکستان سوڈانی طبی عملے کی تربیت کیلئے تیار ہے ،وزیرصحت

سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

ڈپٹی کمشنرز پر اجیکٹس کی پریذنٹیشن تیار رکھیں،کمشنر راولپنڈی

حادثات میں کمی کیلئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نا گزیر،سی پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس