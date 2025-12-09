صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوٹے ہو ئے متعدد مین ہولز کی مر مت ،ڈھکن رکھ دئیے گئے

  • سرگودھا
ٹوٹے ہو ئے متعدد مین ہولز کی مر مت ،ڈھکن رکھ دئیے گئے

میانوالی (نامہ نگار ) مین ہو لز کی مر مت اور ڈھکن کی تنصیب کے سلسلہ میں میو نسپل کمیٹیز کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ایم سی کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں ٹوٹے ہو ئے متعدد مین ہولز کی مر مت کی جبکہ مین ہولز پر ڈھکن نصب کر کے انھیں مکمل طور پر کور دیا گیا۔اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی مقام پر مین ہول ٹوٹا ہوا ہو یا ڈھکن نہ ہو تو فوری طور پر کمپلینٹ سیل کے فون نمبراطلاع دیں۔

مین ہو لز کی مر مت اور ڈھکن کی تنصیب کے سلسلہ میں میو نسپل کمیٹیز کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ایم سی کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں ٹوٹے ہو ئے متعدد مین ہولز کی مر مت کی جبکہ مین ہولز پر ڈھکن نصب کر کے انھیں مکمل طور پر کور دیا گیا۔اس  ضمن میں ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی مقام پر مین ہول ٹوٹا ہوا ہو یا ڈھکن نہ ہو تو فوری طور پر کمپلینٹ سیل کے فون نمبراطلاع دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تبدیلی استعمال اراضی : ہزاروں پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کا منصوبہ

انتظامیہ کی 29 نومبر تا 5 دسمبر کارروائیاں : 17 غیر قانونی ماشہ خور گرفتار، 32 لاکھ 48 ہزار روپے جرمانہ

رفاہی پلاٹ سے قبضہ ختم نہ کرانے پر سندھ ہائیکوٹ برہم ، ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے طلب

7اضلاع میں فیس لیس ای ٹکٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ

گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

محمد علی جناح یونیورسٹی کے 250طلباکو اسناد تفویض

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس