ڈی سی اور ڈی پی او کی زیر صدارت کرسمس انتظامات پر اجلاس
امن، صفائی اور شہری سہولت کیلئے تمام اقدامات کیے جائیں گے، محمد وسیم کرسمس کی تقریبات میں مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی، صہیب اشرف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف کی زیر صدارت کرسمس کی تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں اے ڈی سی ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد، اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر، ایم ڈی واسا ابوبکر عمر اور دیگر سیکیورٹی و انتظامی افسران نے شرکت کی۔ ضلع بھر سے مسیحی اکابرین بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔
ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کی تقریبات میں امن و امان، صفائی اور شہری سہولت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے ۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کیں کہ گرجا گھروں اور تقریبات کے انعقاد کے مقامات پر مکمل سیکیورٹی، ٹریفک کنٹرول اور ایمرجنسی سروسز کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ کرسمس کی تقریبات میں مکمل سکیورٹی فراہم کی جائے گی، گرجا گھروں اور عوامی مقامات پر موبائل اور فٹ پٹرولنگ کا نظام فعال رکھا جائے گا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے تمام پولیس افسران اور اہلکار مکمل تیار رہیں گے۔