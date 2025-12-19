صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرمشانی میں ڈرائیونگ لائسنس اجرا کاؤنٹر کے قیام کا مطالبہ

  • سرگودھا
کمرمشانی میں ڈرائیونگ لائسنس اجرا کاؤنٹر کے قیام کا مطالبہ

ٹریفک قوانین کے نفاذ کے بعد عوام کو لائسنس کے حصول میں مشکلات

کمرمشانی (نمائندہ دنیا) سول سوسائٹی کمرمشانی نے آئی جی پنجاب، آر پی او سرگودھا اور ڈی پی او میانوالی سے مطالبہ کیا ہے کہ کمرمشانی تھانے میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کیلئے مستقل کاؤنٹر قائم کیا جائے ۔سول سوسائٹی کے مطابق ٹریفک قوانین کے نفاذ کے بعد عوام کو لائسنس کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ تحصیل عیسیٰ خیل کی آبادی دو لاکھ سے زائد ہے جبکہ کمرمشانی میں صرف ایک پولیس موبائل وین کے ذریعے ٹیسٹ لیا جاتا ہے ، جس پر شدید رش ہوتا ہے ۔ مطالبہ کیا گیا کہ عیسیٰ خیل میں بھی ہفتہ وار ڈرائیونگ ٹیسٹ کا اہتمام کیا جائے تاکہ شہریوں کو کئی دن انتظار اور مشکلات سے نجات مل سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر، ادویات نایاب، سہولیات کا فقدان، مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

پنجاب کے 126 میڈلسٹ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب

ضلعی انتظامیہ،چیمبر میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

رحیم یارخان، ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سیفٹی کارروائی

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ