صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قحبہ خانے پر چھاپہ، 2خواتین ،3مرد گرفتار،اشتہاری،نائیکہ فرار

  • سرگودھا
قحبہ خانے پر چھاپہ، 2خواتین ،3مرد گرفتار،اشتہاری،نائیکہ فرار

نائیکہ کے شوہر شوکت ،ہارون، سجاد، صبا اور عالیہ کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ اربن ایریا پولیس کا اشتہاری کی موجودگی کی اطلاع پر قحبہ خانے پر چھاپہ، دو خواتین سمیت پانچ افراد گرفتار، اشتہاری اور نائیکہفرار ہو گئے ، پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ ایک اشتہاری محمدی کالونی میں شوکت اور صائمہ کے قحبہ خانے پر چھپا ہوا ہے جس پر ریڈ کیا گیا تو نائکہ اور اشتہاری موقع سے فرار ہو گئے جبکہ پولیس نے نائیکہ کے شوہر شوکت ،ہارون، سجاد، صبا اور عالیہ بی بی کو حراست میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ در ج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

جھنگ: ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس،22 کیسز پیش

ٹو بہ :پولیو مہم، 4 لاکھ 34 ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے

مسنگ مین ہولز کور کرنے کیلئے واسا کی کوئیک رسپانس فورس قائم

جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیاگیا،مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن