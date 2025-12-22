صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

معاشی ترقی کیلئے بر آ مد ات میں اضافہ نا گز یر ہے چھوٹے اور در میا نے کا ر و با ر کے فرو غ کیلئے ترجیحی بنیادوں پر کا م کر نا ہوگا سٹیٹ بینک کے تا ز ہ اعداد و شما ر کے مطا بق ر واں ما لی سا ل کے ابتدا ئی 5مہینوں میں سرمایہ کا ر ی 25فیصد کم ر ہی معاشی ماہرین کے مطا بق سرمایہ کا ر ی میں کمی کی بڑ ی و جو ہا ت میں مہنگی توا نا ئی معاشی پالیسیوں میں تسلسل کے فقدا ن سیکورٹی خدشا ت اور بھار ی ٹیکس بو جھ شامل ہے ۔ 

 

