صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکانداروں پر تشدد میں ملوث میونسپل کارپوریشن اہلکار معطل

  • سرگودھا
دکانداروں پر تشدد میں ملوث میونسپل کارپوریشن اہلکار معطل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے عملہ اور دکانداروں کے درمیان ہونے والے تشدد کے واقعے کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر /چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ماجد بن احمد نے ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا

 باضابطہ تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے ۔ سی او ایم سی کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کو اپنے فرائض قانون کے دائرے میں رہ کر انجام دینے چاہئیں اور تاجروں کے ساتھ زیادتی ناقابل قبول ہے ۔ ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر