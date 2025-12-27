صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اونچی آواز میں ڈیک پر گانے چلانے والے شہری کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
اونچی آواز میں ڈیک پر گانے چلانے والے شہری کیخلاف مقدمہ

شاہ پور صدر (نامہ نگار )اونچی آواز میں ٹیپ ڈیک لگانا مہنگا پڑ گیا ،ٹیپ ڈیک پر گانے چلانے والا شہری کے خلاف مقدمہ درج۔۔۔

تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ شاہ پور سٹی تنکی والا میں موجود تھی کہ شہری نے اطلاع دی کہ مدثر علی ولد علی محمد قوم کچھی ساکن کچھی جاگیر اونچی آوا ز میں گانے چلا لگا کر عوام الناس کے امن میں خلل پیدا کر رہا ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مدثر علی کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا اور ٹیپ ڈیک سمیت ملزم گرفتار کر لیا ملزم کو حوالات میں بند کرکے ساونڈ ایکٹ کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:انسداد بیگری مہم، 8 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

گجرات:7فوڈ پوائنٹس کو ہزاروں روپے جرمانہ ،مضر صحت خوراک تلف

پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار

آئمہ کرام کو براہ راست وظیفے سے مساجد کا نظام ڈسٹرب ہوگا:زاہد الراشدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن