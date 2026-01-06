صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرافورس میں بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ شروع ،ڈی سی کا انتظامات کا جائزہ

  • سرگودھا
پیرافورس میں بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ شروع ،ڈی سی کا انتظامات کا جائزہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) میں انویسٹی گیشن آفیسرز اور انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کے سلسلے میں پولیس لائنز میں جاری فزیکل ٹیسٹ کے موقع پر پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔

فزیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں جو 7 جنوری تک جاری رہیں گے ، جن میں مرد و خواتین امیدوار شریک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بایومیٹرک تصدیق، سیکیورٹی انتظامات، میڈیکل سہولیات اور ٹریفک مینجمنٹ کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ بھرتی کا عمل میرٹ اور شفافیت کے مطابق مکمل کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حلف نامے کی شرط پرایس او پی پر عمل کرانے والی دکانیں کھولنے کا فیصلہ

میئر کا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی

سینیٹر روبینہ خالدکا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا دورہ

حکومت پانی کیلئے عوام کا احتجاج نظر انداز نہ کرے ، منعم ظفر

بجلی بلوں میں 264 کروڑ روپے کے ٹیکس جمع

راہگیر شہریوں کو لوٹنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس