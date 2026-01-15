ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا
ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا شو رومز مالکان گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر دیتے ،ورکشاپ بھی قائم ہیں
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہریوں کی بار بار شکایات کے باوجود ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا’ جو عوامی مشکلات کے ساتھ ساتھ سکیورٹی رسک بھی بنا ہوا ہے ،ریلوے روڈ پر کار شو رومز مالکان نے گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر رکھی ہیں اور کئی نجی کمپنیوں کے دفاتر بھی موجود ہیں ،اسی طر ح سیشن روڈ پر جابجا کھلی ورکشاب مالکان نے قبضے جما رکھے ہیں اورپارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں سمٹ کر رہ گئی ہیں، ’ جس کی وجہ روزانہ گھنٹوں ٹریفک پھنسی رہنے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ’ اور اکثر و بیشتر راہ گیروں کو پیدل چلنے میں بھی دشواری کا سامنا رہتاہے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے کاروائی اور مستقل چی ک انڈ بیلنس کا مطالبہ کیا ہے ۔