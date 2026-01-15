صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا

  • سرگودھا
ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا

ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا شو رومز مالکان گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر دیتے ،ورکشاپ بھی قائم ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) شہریوں کی بار بار شکایات کے باوجود ریلوے روڈاور سیشن روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا’ جو عوامی مشکلات کے ساتھ ساتھ سکیورٹی رسک بھی بنا ہوا ہے ،ریلوے روڈ پر کار شو رومز مالکان نے گاڑیاں سڑک پر کھڑی کر رکھی ہیں اور کئی نجی کمپنیوں کے دفاتر بھی موجود ہیں ،اسی طر ح سیشن روڈ پر جابجا کھلی ورکشاب مالکان نے قبضے جما رکھے ہیں اورپارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں سمٹ کر رہ گئی ہیں، ’ جس کی وجہ روزانہ گھنٹوں ٹریفک پھنسی رہنے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ’ اور اکثر و بیشتر راہ گیروں کو پیدل چلنے میں بھی دشواری کا سامنا رہتاہے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے کاروائی اور مستقل چی ک انڈ بیلنس کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن