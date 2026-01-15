صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص نکا سی آب ،بھاگٹانوالہ کا مین بازار تالاب بن گیا

  • سرگودھا
ناقص نکا سی آب ،بھاگٹانوالہ کا مین بازار تالاب بن گیا

ناقص نکا سی آب ،بھاگٹانوالہ کا مین بازار تالاب بن گیاجگہ جگہ جمع گندہ پانی کی وجہ سے شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو کر رہ گیا

بھاگٹانوالہ (نامہ نگار)بھاگٹانوالہ کا مین بازار میں ناقص نکاسیٔ آب کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جس سے انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی ہے ۔ بازار میں جگہ جگہ جمع گندے پانی نے شہریوں کا پیدل چلنا محال کر دیا ہے جبکہ نمازیوں کو مساجد تک آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔مقامی دکانداروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے باعث بدبو اور کیچڑ پھیل چکا ہے ، جو موذی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے ۔ بچوں، بزرگوں اور خواتین کے لیے بازار سے گزرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے ، جبکہ کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور میونسپل حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسیٔ آب کا مؤثر انتظام کیا جائے ، نالوں کی صفائی اور مستقل حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور کینیڈا کا تجارت ،تعلقات بڑھانے پر اتفاق

ریکٹر کا مسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کی ڈھاکہ میں ساؤتھ ایشین ریجنل تعلیمی کانفرنس میں شرکت

مری میں ممکنہ برفباری ، تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

اسلام آباد ، نواحی علاقے بھمبر تراڑ میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

ٹرمپ کی پالیسیاں جھوٹ ،فریب اور دجل پر مبنی ہیں ،لیاقت بلوچ

سیف سٹی اسلام آباد ،2ہفتے میں 6,800سے زائد سرویلنس آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن