صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوست پر بھروسہ کرنے والے شہری کی جمع پونجی لٹ گئی

  • سرگودھا
دوست پر بھروسہ کرنے والے شہری کی جمع پونجی لٹ گئی

شاہ پور صدر (نامہ نگار)محمد اعظم ولد محمد، ملازم سکنہ جلپانہ نے پولیس تھانہ شاہ پور صدر میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کے دوست ملک محمود اسلم ولد محمد اسلم سکنہ نوشہرہ ضلع خوشاب کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔

 اور دونوں مل کر پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے ۔محمد اعظم کے مطابق ملک محمود اسلم نے کاروبار کے لیے ان سے 80لاکھ روپے لیے اور زمین خرید کر کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد حساب کتاب کرنے پر رقم، پرافٹ سمیت، ایک کروڑ روپے ہو گئی۔ محمود اسلم نے موقع پر 20لاکھ روپے ادا کیے اور بقایا رقم کے لیے چیک دیا، لیکن جب چیک کیش کروانے گیا تو اکاونٹ میں رقم نہ ہونے کی وجہ سے کیش نہیں ہو سکی۔محمد اعظم نے بتایا کہ محمود اسلم نے رابطہ کرنے پر ٹال مٹول شروع کر دی اور بعد ازاں رقم دینے سے انکار کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل