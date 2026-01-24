صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز دکاندار سے 50ہزار روپے کے نوٹ لیکر فرار،مقدمہ درج

  • سرگودھا
نوسرباز دکاندار سے 50ہزار روپے کے نوٹ لیکر فرار،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نامعلوم نوسرباز دکاندار کے پچا س ہزار روپے ہتھیاکررفوچکر ہو گیا۔

بلاک نمبر15کے دوکاندار محمد امین کے پاس ایک نامعلوم شخص آیا جس نے کہا کہ میں خلیل نائی کا بیٹا ہوں میرے چھوٹے بھائی کی منگنی ہے مجھے پانچ سو اور ایک ہزار روپے نوٹ چاہئیں جس پر مذکورہ دوکاندار نے اسے پچاس ہزار روپے دیئے تو ملزم نے کہا کہ میرے ساتھ اپنا ملازم بھجوا دیں میں گھر سے پیسے لے کر دے دیتا ہوں مگر ملزم راستے میں ہی غائب ہو گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن