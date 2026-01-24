عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہیگی ،آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء انصاف لائرز فورم آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آ ئی وسا بق و ز یر اعظم عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی۔
رہا ئی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ عمرا ن خا ن آ ج رو ل آ ف لا ء اور جمہور یت کے لیے قید و بند کی صعو بتیں بر داشت کر ر ہے ہیں فار م 47حکو مت کا د ھڑن تختہ ا ب ز یا د ہ دور نہیں ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفودسے ملاقات میں کیا ۔انہوں نے کہا کہ موجو د ہ حکو مت معاشی اقتصا د ی اور انتظا می طور پر بر ی طرح نا کا م ہو ئی ہے قو م بھی نا کا م حکمران ٹولہ سے اب چھٹکا را چاہتی ہے۔