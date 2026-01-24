صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہیگی ،آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہیگی ،آصف جیلانی کچھیلا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء انصاف لائرز فورم آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آ ئی وسا بق و ز یر اعظم عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی۔

 رہا ئی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ عمرا ن خا ن آ ج رو ل آ ف لا ء اور جمہور یت کے لیے قید و بند کی صعو بتیں بر داشت کر ر ہے ہیں فار م 47حکو مت کا د ھڑن تختہ ا ب ز یا د ہ دور نہیں ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفودسے ملاقات میں کیا ۔انہوں نے کہا کہ موجو د ہ حکو مت معاشی اقتصا د ی اور انتظا می طور پر بر ی طرح نا کا م ہو ئی ہے قو م بھی نا کا م حکمران ٹولہ سے اب چھٹکا را چاہتی ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن